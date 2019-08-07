ДНР сообщает об экстренном развертывании ВСУ в боевые порядки под Мариуполем

Донецк, 7 августа. ВСУ приступили к подготовке к активным боевым действиям против Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает руководство Народной милиции ДНР.

«Нашей разведкой получены данные о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва Вооруженных сил Украины на Мариупольском направлении», — сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на экстренное заявление Народной милиции.

По предварительным данным, в настоящий момент на огневые позиции уже вышли подразделения 406-й артиллерийской бригады Военно-морских сил в районе населенных пунктов Терновое, Кирово, Андреевка, где ими развертываются 152- и 122-миллиметровые артиллерийские установки. Кроме того, к линии разграничения подходят подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты, где они перестраиваются в боевые порядки.

Также сообщается о том, что в Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Резко выросла активность беспилотной авиации Украины, ведущей разведку вдоль линии соприкосновения. ВС ДНР уже ликвидировали два беспилотника.

Руководство ДНР подчеркнуло, что расценивает действия украинской стороны, как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против Донецкой Народной Республики.

Напомним, что гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. ЛНР и ДНР заявили о независимости после государственного переворота в стране. В результате Киев начал военные действия против республик Донбасса. Ситуацию на юго-востоке Украины пытаются урегулировать также на минской площадке в ходе встреч контактной группы.