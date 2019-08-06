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Новороссия

Военный ДНР пострадал после обстрела ВСУ в Донбассе

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Военный ДНР пострадал после обстрела ВСУ в Донбассе

Донецк, 6 августа. Подразделения ВСУ обстреляли территорию Донбасса, ранен военнослужащий ДНР.

Украинские военные открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстрел начался а 20.55 по московскому времени, боец ДНР получил осколочные ранения.

Ранее командование ДНР рассказало, как украинские военные перекладывают ответственность за свои небоевые потери, которые происходят из-за низкого морального духа военнослужащих, на ВС ДНР.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле 2014 года, после того как в стране произошел государственный переворот. Жертвами конфликта по данным ООН стали 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

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Источник: РИА Новости
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