Украинские силовики обстреляли территорию ДНР, нарушив перемирие

Донецк, 6 августа. Территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелу украинских силовиков. Как сообщает журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляла территорию ДНР из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«В 20:55 по московскому времени противником был открыт огонь из АГС и крупнокалиберных пулеметов в направлении населенного пункта Верхнеторецкое. В результате обстрела осколочные ранения получил военнослужащий ДНР», — сообщил представитель ведомства.

В июле этого года начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ приступили к реализации нового плана по дестабилизации обстановки в Донбассе. По его словам, новый план украинской армии включает в себя обстрелы гражданских административных объектов ДНР. В качестве одного из примеров он привел обстрел ВСУ администрации Ясиноватой из противотанкового ракетного комплекса.