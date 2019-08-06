В доме Михаила Круга провели следственный эксперимент

Тверь, 6 августа. Сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент по делу шансонье Михаила Круга в тверском доме, где произошло убийство в 2002 году. Об этом сообщила сестра певца Ольга Медведева.

Медведева сообщила ТАСС, что во вторник в доме в Твери, где проживал Круг со своей семьей и где произошло убийство, проводился следственный эксперимент. Правоохранители попросили на время эксперимента убрать лишние вещи.

«Я находилась в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом», — рассказала она.

По ее словам, около часа продолжалась подготовка к следственному эксперименту. Еще полчаса ушло на сам эксперимент. На это время дом был оцеплен. Подробностей Медведевой правоохранители не сообщили.

Михаил Круг в возрасте 40 лет был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения исполнитель был ранен в грудь.

Существовало несколько версий произошедшего. В частности, ограбление. Некоторые предполагали, что это могло быть заказное убийство. В 2008 году в Твери была арестована банда «Тверские волки», которая, возможно, была причастна к убийству. В 2012 году в СМИ появилась информация о том, что дело раскрыто, следствию известны конкретные исполнители, которые и были арестованы. По данным СМИ, Круг отказался платить деньги криминальному авторитету, который инсценировал ограбление.