Болтон назвал Китай одной из причин для выхода США из ДРСМД

Вашингтон, 6 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что одна из причин выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — наличие большого числа таких ракет у Китая.

Болтон отметил, что «тысячи таких ракет» были развернуты в Поднебесной. Он подчеркнул, что Пекин не являлся участником договора о РСМД, сообщает Fox News.

Чиновник пояснил, что американские власти планируют разместить ракеты на Дальнем Востоке для защиты американских военных в Японии и Южной Кореи, а также для защиты союзников.

Напомним, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД, поскольку Россия якобы нарушает условия договора. Вашингтон не представил никаких доказательств. Договор прекратил свое действие второго августа, сообщает «Газета.ru».

На следующий день после ликвидации ДРСМД глава Пентагона Марк Эспер заявил, что выступает за размещение ракет средней дальности в Азии. Директор департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун считает, что Штаты обвинили Россию в «несоблюдении» ДРСМД, чтобы самим начать разрабатывать ракетное оружие после выхода из договора.

Отметим, глава комитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо призвала Россию и США начать переговоры по созданию нового договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Она подчеркнула, что этот документ может быть многосторонним соглашением, а в качестве переговорной площадки можно использовать ООН. Луазо выразила обеспокоенность связи с выходом США и России из ДРСМД. По ее словам, договор был гарантией безопасности на протяжении десятилетий.