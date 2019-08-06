Ракета «Ariane 5» с двумя спутниками связи стартовала с космодрома «Куру»

Париж, 6 августа. C космодрома Гвианского космического центра стартовала европейская ракета-носитель тяжелого класса «Ariane 5». Прямую трансляцию ведет сайт компании Arianespace, которая осуществляет коммерческие пуски с «Куру».

На борту ракеты размещены находятся два спутника связи: Intelsat 39 и EDRS-C. Intelsat 39 будет использован одноименным оператором связи. Его задачей станет обеспечение широкополосного доступа в интернет, а также передача видеосигнала для трансляций в ряде регионов Африки, Европы, Азии и Ближнего Востока. Этот спутник заменит Intelsat 902, выведенный на орбиту в 2001 году.

Аппарат EDRS-C является продуктом совместного производства проекта ЕКА и корпорации Airbus. Он станет вторым звеном в системе SpaceDataHighway, разрабатываемого военно-космическим отделением концерна – Airbus Defence and Space. Благодаря современному лазерному терминалу, он сможет передавать данные со скоростью 1,8 гигабайта в секунду. Этот спутник обладает возможностью устанавливать связь на расстояниях до 45 тысяч километров с другими спутниками, размещенными на низких орбитах, а также атмосферными беспилотными аппаратами и самолетами.

Запуск ракеты-носителя «Ariane 5» в этом году стал уже третьим и седьмым по счету, проведенным компанией Arianespace.

Отметим, что на разработку ракеты носителя Ariane 5 ушло около 10 лет. Ее стоимость составила 7 млрд долларов.