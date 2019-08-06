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Грабители ворвались в Монетный двор Мексики 

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Грабители ворвались в Монетный двор Мексики 

Мехико, 6 августа. Вооруженные грабители напали на главный магазин Монетного двора Мексики в столице латиноамериканской страны. 

Как сообщает телеканал Televisa, грабители похитили со склада магазина золотые и серебряные монеты, а также наручные часы из драгоценных металлов. По предварительным данным, стоимость похищенного имущества составляет порядка 3 млн долларов. 

Преступники скрылись на мотоцикле, задержать их по горячим следам не удалось. По предварительным данным, во время ограбления никто не пострадал.

Как уточняет агентство Aristegui Noticias, преступники ворвались в хранилище, запугав охранника. Их лица попали на камеры наблюдения. Сейчас грабителей разыскивает полиция.

Ранее во вторник сообщалось о стрельбе в гипермаркете Walmart в американском Батон-Руже, штат Луизиана. По данным полиции, инцидент не связан с массовыми расстрелами, как это было в Огайо и Техасе.

Очевидцы сообщили, что в гипермаркете Walmart слышны выстрелы. Позднее в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как полиция задерживает мужчину, предположительно, стрелка. Один человек пострадал, его госпитализировали.

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Источник: Televisa
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