Полицейского и жителя Чечни наградили за спасение ребенка

Грозный, 6 августа. Глава МВД Чечни Руслан Алханов вручил ведомственную награду полицейскому и местному жителю, спасшим шестилетнего мальчика от падения с многоэтажного дома, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В Сети ранее появился ролик, на котором двое мужчин, один из которых полицейский, спасают мальчика, оказавшегося на трубе за окном многоэтажки. Один из них, встав на выступ окна без страховки, вытащил мальчика за руку.

Во вторник Алханов встретился с полицейским Адамом Джамаевым и жителем республики Асланом Динаевым. Как уточнили в полиции, инцидент произошел 31 июля. При патрулировании улиц к Джамаеву подбежала женщина, которая рассказала о ребенке, стоявшем на на узкой трубе на уровне пятого этажа Дома моды по проспекту В.В. Путина.

Выяснилось, что мальчик зашел в уборную. Когда дверь заклинило, он решил выбраться через окно и спуститься по трубам. На крик о помощи также откликнулся Аслан Динаев. Пробравшись через соседнее окно, они, подстраховывая друг друга, достали мальчика.

Алханов выразил благодарность Джамаеву и Динаеву, вручив им ведомственную награду и благодарственное письмо. Он поблагодарил мужчин «за самоотверженный и благородный поступок, который станет примером для всех жителей республики».