Боевики обстреляли 25 населенных пунктов в Сирии

Дамаск, 6 августа. Ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама подвергся обстрелу со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Обстановка в Идлибской зоне деэскалации продолжает обостряться. Командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня, введенного 2 августа», — сообщил Бакин.

По его словам, 5 августа были зафиксированы 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

По данным ЦПВС, боевики обстреляли населенные пункты Суккария и Сабикия провинции Алеппо, Чекурджак, Мамухия, Калъят-Марза, Мукатталь, Ардаш-Даг, Эль-Харуф, Руайсет- Афиф, Сараф, Джубб-эль-Ахмар и Бейт-Смайра провинции Латакия, Ард-эль-Баб, Дар-Хардата, Джуббайн, Кара-Джурн, Корназ, Хуайз и Хаммамият провинции Хама.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Силами российских специалистов была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хаззэ провинции Дамаск, где местные жители получили 750 продовольственных наборов общим весом 3,6 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования в Сирии российский Центр по примирению сторон провел 2177 гуманитарных акций. Общий вес розданного груза составил 3520 тонн.

Сотрудники ЦПВС продолжают вести в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи местным жителям в восстановлении мирной жизни.