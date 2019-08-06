Индустрию моды невозможно представить без Вербер, заявили в ЦУМ

Москва, 6 августа. Представители ЦУМа в официальном комментарии после смерти фешн-директора магазина Аллы Вербер подчеркнули, что без нее невозможно представить индустрию моды.

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что ушла из жизни вице-президент Mercury и фешн-директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер. Невозможно подобрать слова, чтобы описать глубину утраты, которую чувствует каждый человек, который был знаком с Аллой Константиновной. Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны», — говорится в сообщении.

Алла Вербер скончалась во время отпуска в Италии. Согласно предварительным данным, предпринимательница умерла от инфаркта в итальянской комунне Форте-дей-Марми (регион Тоскана), сообщала «Газета.ру».

Позднее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Вербер скончалась от сепсиса. По ее словам, Вербер стало плохо накануне вечером после ужина, ее доставили в больницу Форте-дей-Марми с диагнозом сепсис — заражение крови. В клинике ее подключили к аппарату.

По словам Собчак, Вербер «весь год болела, перенесла на ногах два воспаления легких». При этом она никому не жаловалась на свое здоровье.

Ранее у Вербер диагностировали рак крови третьей степени, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание.

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что для него известие о смерти Вербер стало шоком. Он подчеркнул, что «она была нереально добрым, хорошим, потрясающим человеком».