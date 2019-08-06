Мальчик, рассказавший о затопленном детсаде, сделал Путину подарок

Москва, 6 августа. Шестилетний Матвей Сафронов из иркутского Тулуна, рассказавший российскому президенту Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детском саде, своими руками сделал для главы РФ подарок. Мальчик вручил президенту игрушечного тигра, которого он сделал сам.

В прошлом месяце российский президент лично осмотрел пункт для приема пострадавших от наводнения в Иркутской области. Он встретился с мальчиком-дошкольником, чей дом был разрушен во время паводка. Матвей рассказал президенту, что пойдет в садик, который был затоплен, но сейчас в нем ведется ремонт. Позже стало известно, что детсад не подлежит восстановлению. Президент пообещал, что еще раз посетит пострадавший регион, чтоб лично проследить за восстановлением инфраструктуры.

Матвей и его семья были одними из тех, кого президент пригласил на встречу в Кремль; кроме того, они посетили парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Затем они отправились в сочинский санаторий, где их посетил Путин.

Прибыв в санаторий, Путин поговорил с родителями детей, а затем подошел и к самим детям. Увидев Матвея, президент поприветствовал его. Убедившись, что у него все в порядке, президент спросил мальчика, как у него дела.

«Я для вас подарок сделал», — сказал Матвей.

Путин заметно удивился.

«Да ладно! А что это, тигренок? Спасибо большое! Давай закончишь, а потом передашь», — предложил Путин.

Напомним, в конце июня из-за аномальных осадков в Иркутской области резко вырос уровень воды в реках, что привело к наводнению. Жертвами стихии стали 25 человек, еще 750 жителей Иркутской области были госпитализированы. В зоне подтопления оказались 107 населенных пунктов, в результате чего пострадали 11 тысяч жилых домов.