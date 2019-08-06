Лидер «Слуги народа» потребовал изгнать русский язык из Рады

Киев, 6 августа. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что депутаты Верховной рады должны разговаривать только на украинском языке в стенах парламента.

«Я считаю, что надо более толерантно относиться к выбору языка, но с другой стороны, если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык», — отметил он.

Разумков добавил, что члены его партии будут говорить по-украински. По его словам, в быту народные избранники могут разговаривать как им удобно, но на работе должны говорить на государственном языке.

Напомним, что ранее прежний состав Верховной рады принял закон о государственном языке, который обязывает использовать украинский практически во всех сферах жизни — в школах, больницах, аптеках, ресторанах, парикмахерских, магазинах, в транспорте и так далее. Учителям, юристам и чиновникам также придется время от времени сдавать экзамен на знание украинского. Следить за этим будут специальные языковые инспекторы.

Данное положение, которое уже назвали «законом о тотальной украинизации», подверглось критике как на Украине, так и за рубежом. В частности, многие эксперты указывают на то, что навязывание украинского языка нарушает конституцию страны. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский пообещал внимательно изучить документ. А украинская оппозиция сразу заявила о намерении отменить скандальный закон.

Россия призывала Совбез ООН провести специальное заседание, чтобы рассмотреть инициативу украинских депутатов на предмет дискриминации, однако получила отказ.