Южная часть Ливии оказалась обесточена из-за вандализма

Триполи, 6 августа. Неизвестные вывели из строя линии электропередачи на юге Ливии, в результате часть страны оказалась полностью обесточена. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной энергетической компании Ливии.

По данным компании, неизвестная группировка вывела из строя все линии электропередачи, которые снабжали электроэнергией южную часть Ливии. Кроме того, злоумышленники повредили линию питания водозаборной станции, в результате чего была прекращена работа четвертого блока газотурбинной электростанции Убари. В настоящее время вся южная часть Ливии обесточена.

Напомним, в Ливии установилось двоевластие после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В данный момент южная часть страны контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи. Восточная часть Ливии находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

В начале апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу Ливии, которая контролируется силами ПНС. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о проведении ответной операции под названием «Вулкан гнева».

В июле Совет Безопасности ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии, а также призвал все стороны конфликта вернуться за стол переговоров при посредничестве ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) ищут новые опорные точки для воссоздания своего «халифата». Из различных источников поступают сообщения о том, что боевиков, получивших опыт войны в Сирии, перебрасывают в ливийскую Мисурату. При этом возглавить их там может сам верховный главарь ИГ1 Абу Бакр аль-Багдади.

Сообщалось также о переброске 6000 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) из сирийской провинции Идлиб. Источники в ЛНА подтверждают, что террористы из боевого крыла «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) были переброшены турецкими транспортными самолетами. В рамках операции, проводимой под эгидой турецкой разведки MIT и британской MI6, боевики-джихадисты из Сирии выполняют фактически роль платных наемников, которые должны «вновь раскрутить в Ливии спираль исламского терроризма».

При этом ИГ и «Ан-Нусра» действуют там как «сообщающиеся сосуды» и всегда готовы помочь друг другу. Так, в той же Мисурате ранее были арестованы 11 боевиков ИГ. В начале мая боевики ИГ атаковали отряды ЛНА в районе Себхи, убив не менее девяти человек, и повторили налет буквально парой дней позже.

1 Организация запрещена на территории РФ.