Два человека погибли при взрыве гранаты в больнице Одесской области

Киев, 6 августа. Два человека погибли после взрыва боевой гранаты в больнице города Раздельная Одесской области, сообщает пресс-служба главного управления полиции в Одесской области.

По предварительным данным, к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и принес собой гранаты. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

«Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на опасное расстояние и ждали приезда взрывотехников», — говорится в сообщении полиции.

Прибывшие на место специалисты, обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии.

После осмотра выяснилось, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция.

В конце июля сообщалось, что правоохранители задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области с гранатой. Опасный предмет изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за дезертирство.

Ранее «Газета.ру» сообщала о взрыве в городе Рени Одесской области. Неизвестные бросили гранату во двор дома. Взрывом оказались повреждены окна и автомобиль.