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Технологии

Британские ученые создали золото толщиной в два атома

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Британские ученые создали золото толщиной в два атома

Москва, 6 августа. Ученые из Лидского университета (Великобритания) создали самое тонкое в мире золото, чья толщина составляет всего два атома. Это открытие имеет массу применений благодаря гибкости тонкого золота. Его можно применять в сгибаемых экранах, электронных чернилах, при очистки воды, а также в машиностроении, медицине и в космической отрасли.

Кроме того, сам метод, который ученые использовали для создания тончайшего золота, может произвести революцию в сфере нанотехнологий.

«Я думаю, что с двумерным золотом у нас есть очень четкие представления о том, где его можно использовать, особенно в каталитических и ферментативных реакциях. Мы знаем, что это будет более эффективно, чем существующие технологии», — отметил один из авторов открытия.

Ранее сообщалось, что американские ученые из Принстонского университета в Нью-Джерси нашли новый способ фильтрования морской воды с использованием тонкой мембраны, созданной из пористой древесины.

По словам ученых, им удалось добиться фильтрации 20 кг морской воды в лабораторных условиях. Исследователи отмечают, что если бы фильтр был тоньше, то производительность устройства значительно увеличилась.

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