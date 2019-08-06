Командование ДНР рассказало, как ВСУ искажает данные о своих небоевых потерях  

Донецк, 6 августа. Руководство украинской армии продолжает перекладывать ответственность за свои небоевые потери на вооруженные силы Донецкой Народной Республики. Такое заявление было опубликовано на сайте УНМ ДНР.

Украинские войска регулярно несут небоевые потери из-за плохого снабжения и крайне невысокого морального духа военнослужащих. Последний инцидент произошел в районе населенного пункта Орловское, расположенного вблизи Павлополя. Как сообщается, там во время инженерных работ, сопровождавшихся разгрузкой противопехотных мин, погибли четыре украинских солдата из 36-й бригады морской пехоты.

Военное руководство Украины приняло решение в очередной раз скрыть свою неспособность руководить войсками без угрозы жизни и здоровью собственных подчиненных, поэтому в смерти военнослужащих ВСУ были обвинены силы ДНР. Отмечается, что командование украинской ООС даже не удосужилось проверить, на каком расстоянии от линии соприкосновения произошел указанный инцидент (разгрузка противопехотных мин проходила в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР, то есть выстрел из противотанкового гранатомета достать солдат ВСУ не мог даже теоретически).

В УНМ отметили, что украинское командование пытается таким образом отвести внимание СМИ и общественности от своих собственных преступлений. Например, накануне ВСУ обстреляли Горловку, повредив три жилых дома и школу, а затем выступили с заявлением, в котором обвинили в обстреле силы ДНР.

«Защитники нашей Республики, безоговорочно придерживаются объявленного перемирия и не поддаются на украинские провокации. В отличии он нашего врага, нам не нужна чужая кровь, а нужен мир на нашей земле», — подвели итог в ведомстве ДНР.

Напомним, после государственного переворота на Украине Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на разных международных площадках, в том числе в Минске. Тем не менее, украинские военные продолжают вести обстрелы территории ДНР и ЛНР, несмотря на подписанные соглашения о перемирии.