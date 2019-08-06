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Пьяный актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножом

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Пьяный актер сериалов «Интерны» и «Кухня» напал на прохожего с ножомМосква, 6 августа. Российский актер Джан Бадмаев напал с ножом на прохожего в Москве. Инцидент произошел в ночь на 6 августа. После празднования своего дня рождения подвыпивший Бадмаев отправился домой.

На станции метро «Театральная» у Бадмаева произошел конфликт с незнакомым мужчиной. Бадмаев напал с ножом на своего оппонента и повредил ему куртку. Актера задержали сотрудники безопасности столичной подземки, после чего он был доставлен в отдел полиции. На Бадмаева был составлен протокол о хулиганстве. При этом артист попросил прощения у своей жертвы и сотрудников полиции, передает РЕН ТВ.

Бадмаев является актером «Театра.doc». Кроме того, он снимался в эпизодических ролях в сериалах «Интерны», «Кухня», «След» и «Склифосовский».

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