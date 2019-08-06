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Продюсера Пригожина шокировала новость о смерти Вербер

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Продюсера Пригожина шокировала новость о смерти Вербер

Москва, 6 августа. Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о смерти фешн-директора московского ЦУМа и вице-президента ювелирной фирмы Mercury Аллы Вербер.

«Какой ужас! Я два дня назад с ней разговаривал. Общались почти каждый день. Она была нереально добрым, хорошим, потрясающим человеком. У Аллы еще мама жива, слава богу. Для нас это шок. Мы сейчас в машине едем на скорости, у нас просто нереальный шок», — рассказал Пригожин порталу Nation News.

Ранее сообщалось, что Вербер скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни. Накануне вечером женщине стало плохо во время ужина, и ее экстренно доставили в больницу Форте-дей-Марми. Врачи поставили диагноз сепсис — заражение крови. В Италию были направлены израильские врачи, но они не успели спасти россиянку.

По словам телеведущей Ксении Собчак, Вербер весь год болела и перенесла на ногах два воспаления легких. Кроме того, около 10 лет назад у нее был диагностирован рак крови, однако в 2013 году женщина публично заявила, что ей удалось победить онкологическое заболевание.

Алла Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Она заслужила титул одной из самых успешных бизнес-леди страны.

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Источник: Nation News
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