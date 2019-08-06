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Очевидцы рассказали о стрельбе в гипермаркете Walmart в Луизиане 

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Очевидцы рассказали о стрельбе в гипермаркете Walmart в Луизиане 

Вашингтон, 6 августа. Очевидцы сообщают о стрельбе в гипермаркете Walmart в американском Батон-Руже, штат Луизиана. По данным полиции, инцидент не связан с массовыми расстрелами, как это было в Огайо и Техасе.

Очевидцы сообщили, что в гипермаркете Walmart слышны выстрелы. Позднее в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как полиция задерживает мужчину, предположительно, стрелка.

Известно, что один человек пострадал, его госпитализировали.

Как сообщает информагентство Сrimeonline, стрельба стала следствием ссоры. По данным представителя городской полиции, мужчина, «получивший травму в результате инцидента в Walmart, находится на лечении в госпитали Батон-Руж и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии». 

Полиция заявила, что это не массовый расстрел. По данным местных СМИ, один человек был доставлен в больницу. На данный момент нет дополнительной информации о других пострадавших.

Напомним, ранее за одни сутки в трех американских штатах случилась массовая стрельба. Жертвами первого ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), погибли девять человек. Сам стрелок тоже скончался. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Очевидцы рассказали о стрельбе в гипермаркете Walmart в Луизиане 

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сказали, что огонь открыли из проезжающей машины.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с губернаторами Огайо и Техаса, генпрокурором Уильямом Барром и главой ФБР Кристофером Рэем, а также членами Конгресса США о том, какие меры можно предпринять, чтобы остановить массовые убийства в стране.

Позднее он заявил, что считает серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия. Он подчеркнул, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия в США существует на протяжении долгого времени, поэтому «нужно это прекратить».

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