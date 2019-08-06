Очевидцы рассказали о стрельбе в гипермаркете Walmart в Луизиане 

Вашингтон, 6 августа. Очевидцы сообщают о стрельбе в гипермаркете Walmart в американском Батон-Руже, штат Луизиана. По данным полиции, инцидент не связан с массовыми расстрелами, как это было в Огайо и Техасе.

Очевидцы сообщили, что в гипермаркете Walmart слышны выстрелы. Позднее в Twitter было опубликовано видео, на котором видно, как полиция задерживает мужчину, предположительно, стрелка.

Possibly the shooting suspect at Baton Rouge Walmart. Driving past Walmart on Burbank where police had a man on ground. Have no clue if person is suspect, but guns were drawn. Will update if possible pic.twitter.com/aW4fGDNX2B — Hoss Communications (@MikeHossComm) August 6, 2019

Известно, что один человек пострадал, его госпитализировали.

Как сообщает информагентство Сrimeonline, стрельба стала следствием ссоры. По данным представителя городской полиции, мужчина, «получивший травму в результате инцидента в Walmart, находится на лечении в госпитали Батон-Руж и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии».

Полиция заявила, что это не массовый расстрел. По данным местных СМИ, один человек был доставлен в больницу. На данный момент нет дополнительной информации о других пострадавших.

Напомним, ранее за одни сутки в трех американских штатах случилась массовая стрельба. Жертвами первого ЧП в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 21-летний Патрик Крузиус.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), погибли девять человек. Сам стрелок тоже скончался. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сказали, что огонь открыли из проезжающей машины.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с губернаторами Огайо и Техаса, генпрокурором Уильямом Барром и главой ФБР Кристофером Рэем, а также членами Конгресса США о том, какие меры можно предпринять, чтобы остановить массовые убийства в стране.

Позднее он заявил, что считает серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия. Он подчеркнул, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия в США существует на протяжении долгого времени, поэтому «нужно это прекратить».