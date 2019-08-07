Сирия, 7 августа. Столкновения курдов с турецкой армией в Алеппо. САА оттесняет боевиков в Хаме. 200 грузовиков с оружием США прибыли в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совместно с ВКС РФ совершили вылеты в Идлибе и Хаме, в Латакии ударили по укрытиям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на северо-западном фронте Хамы, в Идлибе обстреляли укрытия террористов.

«Исламское государство1»: подозревается в подрыве курдского патруля в Ракке и похищении и убийстве боевика «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, потеряло четырех человек в Хасаке.

Курды: потеряли троих бойцов при теракте в Ракке, обмениваются на севере Алеппо ударами с турецкой армией и протурецкими боевиками.

Международная коалиция: перебросила 200 грузовиков материальной и военной поддержки для отрядов SDF из Иракского Курдистана в Хасаку.

ВС Турции: усиливают меры безопасности на оккупированных территориях в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла в Хаме жилые кварталы города Скальбия.

Провинция Латакия

Согласно данным новостного агентства Al Masdar, Сирийская арабская армия (ССА) активизировала атаки на северо-востоке Латакии после отмены режима прекращения огня. Армия перебросила к подножью Курдских гор танки и артиллерийские подразделения и готовится к полномасштабному наземному штурму стратегического города Кабана.

В результате столкновения с правительственными силами скончался один из полевых командиров союзной альянсу «Тахрир аш-Шам» группировки «Файлак Аш-Шам», известный под псевдонимом «Абу Эр-Рияд», как передает новостной Twitter-канал Syria News.

ВВС Сирии возобновили вылеты к позициям радикалов в районе Кабаны. Днем вертолеты ВВС Сирии сбросили боеголовки на укрытия джихадистов, как передал портал Step News Agency.

Провинция Алеппо

Как сообщил местный источник в сети Twitter Not Woofers, ожесточенные бои между турецкой армией и курдскими отрядами шли на протяжении ночи у городов Харбул, Айн-Дикна и Шейх-Исса на севере провинции.Турецкий контрольно-пропускной пункт был атакован группой боевиков на дороге Джандарис-Басута. Один солдат и два боевика из числа лояльной туркам «Сирийской свободной армии» (ССА) были ранены. Позднее источник сообщил, что турки начали принимать меры по повышению безопасности и перекрыли дорогу и въезд в Джандарис.

В оккупированном турками городе Джераблус был подорван автомобиль местного «военного совета». Пострадал один житель. Еще один взрыв произошел в городе Аль-Баб, как сообщает Step News Agency. Один человек был ранен в результате взрыва минивэна, принадлежавшего боевиками «Лива Аль-Хамза» — союзной ССА группировки более радикального толка.

Во второй половине дня турецкие солдаты обстреляли позиции SDF в деревнях Мараназ и Аль-Маликия. Курды из операционного состава «Гнев Оливок» разрушили в ответ огневые точки противника. Источник в сети Twitter (@XXVII27) передает, что в столкновении курдская сторона лишилась десяти бойцов. Курдские радикалы в свою очередь сообщили о ликвидации 13 турецких солдат в ходе рейдов у Мареа, сообщило новостное агентство ANHA.

В городе Африн было совершено покушение на главу «службы безопасности» ССА Ахмеда Джамала Капсо, как сообщает новостной канал Rojava Network. В конце дня курдское новостное агентство Rojava Network сообщило, что в Африне прогремел еще один взрыв, но подробностей не сообщалось.

САА оттесняет радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» у поселка Хайян, как сообщает информационное агентство Step News Agency. Утром стороны обменялись ударами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неопознанная группа боевиков совершила нападение на штаб-квартиру «Демократических сил Сирии» (SDF) в деревне Махалиях к северу от города Дейр-эз-Зор. Согласно данным Twitter-канала Deir Ezzor 24, штаб был обстрелян из нескольких пулеметов. Информации о потерях среди курдских бойцов пока не поступало.

В поселке Хармушия сотрудниками курдской «полиции» «Асайиш» была обезврежена бомба, установленная в автомобиле, о чем также сообщает источник. В установке бомбы подозревают террористов ИГИЛ1

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили несколько совместных вылетов с ВКС РФ. С воздуха были нанесены точечные удары по боевикам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях ряда поселений на юге провинции. Точечные удара с воздуха были нанесены у поселка Мадая, в предместьях городов Хан-Шейхун, Шейх-Дамис и Аль-Дикна, сообщает новостной портал Syria Watan News.

Силы САА ударили по укрытиям боевиков из крупнокалиберной артиллерии в предместьях городов Мозра и Кафр-Увейд, о чем сообщил Twitter-канал Syria Watan News.

Новостной канал SMM Syria сообщил, что было обнаружено тело боевика «Тахрир аш-Шам» Абу Сайля. Боевик был похищен неизвестными в городе Тель-Тукан. Подробностей происшествия пока неизвестно. В похищении боевика «Тахрир аш-Шам» подозреваются террористы «Исламского государства».

По данным новостного портала SMM Syria, чешская некоммерческая неправительственная организация «People In Need» расширила свою деятельность в провинциях Идлиб и Алеппо. Согласно источнику, теперь она обеспечивает вооруженные группы, включая «Тахрир аш-Шам», продуктами питания и медикаментами, оказывает первую помощь и доставляет раненых в больницы. Источник сообщает, что члены организации в сопровождении боевиков перемещаются в пикапах и грузовиках, а также координируют свою деятельность с турецкими спецслужбами.

Сирийские источники сообщают, что Турция призывает Россию посодействовать возобновлению прекращение огня в Идлибе. Однако напомним, что режим тишины продлился в зоне «Большого Идлиба» всего три дня, и из-за провокаций со стороны радикалов Дамаск принял решение о возобновлении боевых действий.

Провинция Ракка

По данным портала Step News Agency, курдские отряды заминировали несколько туннелей в районе блокпостов на границе города Тель-Абъяд, на случай если ими воспользуются турецкие военнослужащие. В районе города и у границ курды продолжают строить укрепления.

Утром самодельное взрывное устройство было подорвано возле национальной больницы Ракки. Как уточняет местный источник в Twitter Not Woofers, из мирных граждан при взрыве никто не пострадал. Днем был взорван патрульный автомобиль бойцов «Асайиш», в результате чего трое радикалов были убиты или получили тяжелые ранения. В минировании автомобиля подозревают террористов «Исламского государства». Медиаканалы, подконтрольные боевикам ИГИЛ, пока не торопятся опровергать или подтверждать курдские обвинения.

Провинция Хама

ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов совместно с ВКС РФ на севере провинции. В ответ на обстрел жилых кварталов города Скальбия ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположения радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе Кафр-Зеты, предместьях поселков Арбаин и Закят. Сведения о потерях среди джихадистов уточняются, сообщает источник в сети Twitter Baladi News. ВКС РФ атаковали расположения боевиков под Аль-Латаминой и Муреком.

Подразделение САА обнаружило схроны радикалов у поселков Аль-Джубейн и Тель-Маллах и изъяло из них тяжелую военную технику, в том числе модифицированный танк «Т-55», пикап, а также тяжелое оружие, включая винтовки, минометы и ящики с боеприпасами различных калибров, как сообщило агентство Al Masdar.

Артиллерия САА обстреляла укрепрайоны боевиков в районе деревень Аз-Закят и Аль-Амкая, как передает новостное агентство Step News Agency. Боевики из операционного состава «Фатах Аль-Мубин» атаковали деревни Джурин, Аль-Джейид и Айн Сулейм, обстреляв жилые кварталы из РСЗО. Шесть человек были ранены, двое скончались, как сообщило новостное агентство Syria Watan News. Боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» ударили из реактивных систем залпового огня по расположениям САА в лагере Брейдидж, передает новостной портал Halab Today TV. Сведений о потерях в рядах САА не поступало.

Провинция Хасака

На сирийско-турецкой границе силы международной коалиции во главе с США ведут наблюдение. По данным портала Anna News, у города Тель-Хинзир авиация вела ночную разведку с применением осветительных ракет.

В город Камышлы прибыл конвой из двухсот грузовиков с подкреплением для курдских отрядов, как передает Twitter-канал Rojava Network. Военно-материальное обеспечение продолжает прибывать из Иракского Курдистана. Из этого можно сделать вывод, что США не рассчитывают на конструктивные переговоры с Турцией по поводу формирования «безопасной зоны» на северо-востоке Сирии.

Бойцы «Асайиш» провели операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства» в городе Аш-Шаддади. В ходе рейда были обезврежены три террориста, один из них был захвачен живым, а также курды изъяли арсенал оружия, о чем сообщает новостной портал ANHA.

В городе Камышлы неизвестный напал с ножом на курдского радикала. Нападавший скрылся с места преступления, от полученных ран курдский боец скончался на месте, как сообщил Twitter-канал Al Sharkia 24. Еще два мертвых бойца «Демократических сил Сирии» обнаружены местными жителями на дороге в поселке Аль-Машталь к юго-западу от города Хасака, как передал источник в сети Twitter (@ebn_alqrdaha). В нападениях на курдов подозревают по-прежнему боевиков ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.