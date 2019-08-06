Офицер ВМФ РФ назвал «тявканьем» критику российского флота в польских СМИ

Москва, 6 августа. Капитан первого ранга Михаил Ненашев назвал «тявканьем» публикацию в польском журнале Polityka, автор которой раскритиковал современный российский флот.

Ранее в польском еженедельном журнале Polityka была опубликована статья, которая посвящена Военно-морскому флоту Российской Федерации. Автор публикации Михал Фишер утверждает, что современный российский флот якобы находится в «плачевном состоянии, поэтому представляет угрозу для самого себя».

Ненашев напомнил, что за последние 30 лет Польша полностью уничтожила свои вооруженные силы и флот, поэтому у них нет морального права критиковать ВМФ РФ. Капитан также добавил, что подобные публикации являются обычными вбросами, которые направлены на разжигание русофобии и предназначены для внутреннего потребления.

«У поляков нет ни своего флота, ни своей армии, и не им вякать на эту тему. Пусть лучше занимаются тем, что у них получается лучше всего – выпрашивают под видом репараций кредиты у Германии», — подчеркнул Ненашев.

Капитан также добавил, что в настоящее время США и многие страны Евросоюза проявляют нездоровый интерес к российскому флоту, так как признают возросший потенциал ВМФ РФ. Ненашев подчеркнул, что данная ситуация полностью опровергает необоснованные утверждения автора статьи о российском флоте в журнале Polityka.

«Пусть этот журналист спросит у террористов в Сирии про силу российского подводного флота. Или он забыл, как дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону» использовала крылатые ракеты «Калибр» и за сотни километров разгромила гнезда мирового террористического интернационала?» — добавил Ненашев.

По его словам, в настоящее время российский флот вполне боеспособен и эффективен. Кроме того, Военно-морской флот России активно и успешно модернизируется, поэтому не стоит обращать внимание на подобные публикации в иностранной прессе, передает «Взгляд».