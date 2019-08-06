Жириновский заявил, что Россия не допустит оранжевых революций

Москва, 6 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил США и ряд других стран в том, что они вмешивались в российский политический процесс, поощряя участников незаконного митинга в Москве.

По его словам, американское посольство опубликовало подробный маршрут движения колонны, а немецкий телеканал Deutsche Welle призывал москвичей выходить на улицы. В связи с этим Жириновский предложил провести в Думе заседания профильных комитетов и вызвать представителей тех стран, которые позволяли себе подобное вмешательство.

Жириновский подчеркнул, что все хотят свободных выборов и отсутствие цензуры, однако полиция должна обеспечить безопасность, поэтому любые массовые акции должны быть согласованы.

«Мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны. Мы не допустим оранжевой революции, Москва ‒ не Киев», — цитирует лидера ЛДПР пресс-служба партии.

Напомним, что в субботу в Москве состоялась несанкционированная акция. Как и в прошлый раз, митинг не обошелся без провокаций. Несколько радикалов распылили слезоточивый газ в сторону полиции. Всего в центре города собралось 350 человек, 30 из которых были задержаны за нарушение общественного порядка.

Среди задержанных оказалась и скандальная соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. В отношении сторонницы Навального к настоящему моменту возбуждено четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Кроме того, Соболь является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

При этом она пытается избежать наказания, прикрываясь малолетней дочерью. Согласно российскому законодательству, наличие ребенка защищает женщину от административного ареста, а уголовное наказание может быть заменено условным.

Отметим, что Соболь была в числе кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Помимо сфабрикованных подписных листов у нее также нашли так называемые «мертвые души» — так называются листы с автографом уже умерших людей. Таким образом, у Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%. Кроме того, у Соболь были найдены так называемые «мертвые души» — подписи уже умерших москвичей.