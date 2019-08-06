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Путин и Хаджимба обсудили предстоящие выборы главы Абхазии

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Путин и Хаджимба обсудили предстоящие выборы главы Абхазии

Сочи, 6 августа. Президент РФ Владимир Путин принял в Сочи абхазского коллегу Рауля Хаджимбу. Глава государства выразил надежду, что предстоящие выборы президента в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране.

Во вторник состоялась встреча президентов России и Абхазии в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Путин отметил, что эта встреча проходит в преддверии выборов в Абхазии. 

«Я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике — как стабильному развитию ее экономической составляющей, так же и политической стабильности», — заявил российский лидер.

Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания независимости Абхазии. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества. 

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