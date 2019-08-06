Провокаторше Соболь вновь отказали в регистрации на выборы в МГД из-за подделки подписей

Москва, 6 августа. Соратнице блогера Алексея Навального Любови Соболь отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписей. Такое решение приняла рабочая группа ЦИК.

При пересмотре подписных листов Соболь ЦИК восстановил семь подписей, которые ранее считались недействительными. Однако для регистрации юриста так называемого ФБК в качестве кандидата не хватает еще 232 достоверных документа.

«В удовлетворении жалобы Любови Соболь отказать», — озвучил член ЦИК Борис Эбзеев проект постановления рабочий группы, передает РИА Новости.

Соболь и другим соратникам Навального отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за превышения уровня брака в подписных листах. В документах правой руки главы ФБК нашли фамилии мертвецов, а в одной из московской квартир — настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Соболь различными способами пыталась надавить на членов ЦИК и даже шантажировала их. Одиозная активистка стала призывать сторонников к нарушению закона — выходу на улицы на несанкционированные митинги.

Сама она заявила о якобы голодовке. Как отмечали очевидцы, для две недели не принимающего пищу человека она вела себя слишком бодро. Однако это не мешало Соболь на публике разыгрывать сцены, как она якобы почти падает в обморок.

Эксперты невольно сравнили ее с бывшим премьером Украины Юлией Тимошенко, которая выступала на Майдане в Киеве, сидя в инвалидном кресле. Не удивительно, что у дам одинаковые методы — обе используют западный сценарий, чтобы задобрить спонсоров, считают политологи.

Увлекаясь политическими играми, Соболь полностью забросила свою дочь и не занимается ее воспитанием. О девочке активистка вспоминает только тогда, когда надо использовать ее для давления в соцсетях. Кроме того, дочь служит для Соболь защитой от ареста. Напомним, согласно законодательству РФ, наличие ребенка защищает женщину от административного ареста, а уголовное наказание может быть заменено на условное.

В отношении Соболь возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции.