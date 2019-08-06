Сирия, 6 августа. Взрыв прогремел в городе Африн в провинции Алеппо. Четыре боевика ИГИЛ1* обезврежены в Хасаке. В Идлибе продолжают работу ВВС Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по укрытиям боевиков в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в Латакии для штурма города Кабана, в Хаме обмениваются ударами с радикалами.

«Исламское государство1»: потеряло четырех человек в Хасаке.

Курды: провели рейд в Хакасе, обезвредив четырех боевиков ИГИЛ, в Алеппо потеряли 11 человек, но ликвидировали 13 турецких военнослужащих.

ВС Турции: в ходе боев на севере Алеппо с курдскими отрядами ликвидировали 11 бойцов SDF.

Провинция Латакия

Согласно данным новостного агентства Al Masdar, Сирийская арабская армия (ССА) активизировала атаки на северо-востоке Латакии после отмены режима прекращения огня. Как сообщает агентство, САА перебросила к подножью Курдских гор танки и артиллерийские подразделения и готовится к полномасштабному наземному штурму стратегического города Кабана на вершине. Северо-восточный регион Латакии был горячей зоной с 2012 года, сейчас он приоритетный для САА. Город в настоящее время находится под контролем «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Туркестанской исламской партии» (террористическая организация, запрещенная в РФ)

Провинция Алеппо

Солдаты вооруженных сил Турции обстреляли позиции курдов в деревнях Мараназ и Аль-Маликия, как сообщил новостной портал Step News Agency. Курды обстреляли огневые точки турок. Источник в сети Twitter (@XXVII27) передает, что в столкновении курдская сторона лишилась десяти человек. Курдские радикалы из операционного состава «Сил освобождения Африна» в свою очередь сообщили о ликвидации 13 турецких солдат в ходе рейдов в поселке Мареа, а также они взяли на себя ответственность за подрыв автомобиля протурецких боевиков «Ахрар аш-Шам» два дня назад, как сообщает новостное агентство ANHA.

Курдское новостное агентство Rojava Network сообщает, что в городе Африн прогремел взрыв. Подробности происшествия пока не сообщаются, местные рассказали, что к месту взрыва прибывают автомобили скорой помощи.

Провинция Идлиб

По данным новостного портала SMM Syria, чешская некоммерческая неправительственная организация «People In Need» расширила свою деятельность в провинциях Идлиб и Алеппо. Согласно источнику, теперь она обеспечивает вооруженные группы, включая альянс «Хайат Тахрир аш-Шам», продуктами питания и медикаментами, оказывает первую помощь и доставляет раненых в больницы. Источник сообщает, что члены организации в сопровождении боевиков путешествуют на пикапах и грузовиках, а также координируют свою деятельность с турецкими спецслужбами и военными. Следует заметить, что данная организация уже подвергалась ранее критике, когда действовала в Чечне и Ингушетии, в Кубе, Южной Осетии, Косово, на Украине.

Провинция Хама

ВВС Сирии продолжают серию боевых вылетов на юге провинции. В ходе вылетов с самолетов были нанесены точечные удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в районе города Кафр-Зета, предместьях деревень Арбаин и Закят. Сведений о потерях среди джихадистов пока не поступало, как уточняет источник в сети Twitter Baladi News.

Провинция Хасака

Курдские «силы безопасности» «Асайиш» провели операцию против «спящих ячеек» «Исламского государства» в городе Аш-Шаддади. В ходе рейда были обезврежены три террориста, один из них был захвачен живым, а также курды изъяли арсенал оружия, о чем сообщает новостной портал ANHA.

В городе Камышлы неизвестный напал с ножом на курдского бойца. Нападавший скрылся с места преступления, от полученных ран курдский боец скончался на месте, как сообщил Twitter-канал Al Sharkia 24. В нападении, как и в остальных других случаях различных атак на курдские патрули и блокпосты, обвиняют радикалов из числа «спящих ячеек» ИГИЛ. Однако в провинции отмечаются также волнения среди местного арабского населения, так что курды не исключают, что на члена SDF могли напасть бойцы местного сопротивления.

Два мертвых бойца «Демократических сил Сирии» обнаружены местными жителями на дороге в поселке Аль-Машталь к юго-западу от города Хасака, как передал источник в сети Twitter (@ebn_alqrdaha).

1 Организация запрещена на территории РФ.