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МИД РФ объяснил, почему Хантсман не смог улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном

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МИД РФ объяснил, почему Хантсман не смог улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном

Москва, 6 августа. Министерство иностранных дел России прокомментировало отставку посла США в Москве Джона Хантсмана.

В ведомстве отметили, что американский посол был высококлассным специалистом, однако политическая повестка США не позволили ему наладить отношения между двумя странами.

«Хантсман — профессионал. К сожалению, внутриполитическая конъюнктура в США не дала реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений», — пояснили ТАСС в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Хантсман написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором попросил снять с него полномочия посла и позволить вернуться в Штаты. Как сообщают американские СМИ, политик, который в 2005-2009 году был губернатором Юты, вновь хочет баллотироваться на этот пост. Ожидается, что дипломат официально освободит свой пост 3 октября.

Хантсман возглавил американское посольство в России 3 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Джона Теффта. На время работы обоих дипломатов пришелся очередной кризис в российско-американских отношениях, наметившийся после госпереворота на Украине в 2014 году.

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