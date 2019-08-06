ФАН разъясняет: «Сноб.ру» выгораживает активиста, прикрывавшегося на митинге ребенком

Антироссийское издание «Сноб.ру» намеренно исказило новость о лишении участников митинга родительских прав, чтобы выгородить активиста штаба Соболь Сергея Фомина.

Ранее в поисковой выдаче агрегатора «Яндекс.Новости» появился сюжет «Суд зарегистрировал иск о лишении родительских прав участников митинга». В нем рассказывалось, что прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав участников несанкционированного митинга, которые передали своего годовалого ребенка волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину. Во время несанкционированной акции 27 июля этот провокатор руководил толпой, направляя людей в нужную ему сторону, а также выкрикивал лозунги и пытался раскачать присутствующих. А после того, как градус напряженности в толпе достиг необходимого уровня, Фомин скрылся с незаконного митинга при помощи молодой пары, которая передала ему своего ребенка.

Соратник Соболь посадил малыша в эрго-рюкзак и вышел из толпы, по сути, прикрывшись чужим отпрыском от задержания. И все бы хорошо, вот только бегство незадачливого «революционера» попало на видео. Позднее Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках, прошедших в Москве 27 июля. Сейчас он находится в розыске.

Что же касается «родителей» передавших свое чадо третьему лицу, то столичная прокуратура потребовала лишить их родительских прав. И тут же в среде антироссийских и либеральных СМИ началась настоящая истерика. Так, издание «Сноб.ру» выпустило материал с заголовком: «Прокуратура Москвы потребовала забрать годовалого сына у участников митинга 27 июля».

То есть заголовок написан так, что у читателя может сложиться мнение, что прокуратура требует забрать годовалого сына у обыкновенных участников митинга. Но на самом деле эти люди сами способствовали тому, чтобы Фомин скрылся с незаконного митинга, прикрывшись их ребенком.

Таким образом «Сноб» полностью исказил суть новости и совсем не упомянул в тексте о «волонтере» Фомине, который находится в розыске за свои действия. Когда читаешь публикацию антироссийского издания, складывается впечатление, что молодые люди просто пришли посмотреть на митинг с ребенком и там всего лишь передали его «третьему лицу». А ведь действия Фомина и незадачливых родителей подвергали опасности жизнь и здоровье мальчика, а также причиняли ему физический и моральный вред.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках и в социальных сетях занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. Так поступают The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).