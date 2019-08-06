Москва, 6 августа. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании Комитета обвинила Любовь Соболь и еще 18 кандидатов на выборы в Мосгордуму в шантаже посредством митингов еще до объявления результатов проверки подписей всеми избиркомами.

Центризбирком во вторник провел заседание, на котором рассматривались пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в том числе, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой.

В ходе заседания Памфилова обратила внимание на то, что Соболь и еще 18 кандидатов прибегнули к шантажу посредством митингов еще до объявления результатов проверки подписей всеми избиркомами.

Так называемые «оппозиционеры» начали призывать москвичей к несанкционированным публичным мероприятиям после того, как им отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей. Так, у Любови Соболь процент «брака» составил практически 15% от общего числа при допустимых законом 10%. В ее избирательных листах нашли фамилии мертвецов, а в одной из московской квартир — настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Соратники Навального начали призывать москвичей участвовать в незаконных митингах, тем самым создавая благоприятный фон для радикалов, которые могут использовать массовые беспорядки для осуществления экстремистской деятельности и насилия.

В отношении Соболь к настоящему моменту возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Кроме того, Соболь является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

При этом правая рука Навального пытается избежать наказания, прикрываясь малолетней дочерью. Согласно российскому законодательству, наличие ребенка защищает женщину от административного ареста, а уголовное наказание может быть заменено условным.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, который сам является многодетным отцом, резко осудил попытки некоторых участников незаконных сборищ прикрываться детьми.