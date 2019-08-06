Партия Зеленского требует принять закон об импичменте президента

Киев, 6 августа. Партия «Слуга народа», в которую входит президент Украины Владимир Зеленский, будет требовать принятия закона, который даст возможность объявить импичмент главе государства. Об этом во вторник заявил депутат Давид Арахамия.

«Мы сейчас нарабатываем, у нас есть группа отдельная. Много других инициатив экономических мы сейчас готовим», — отметил он, выступая в эфире радио «Новое время».

По словам народного избранника, «Слуга народа» подготовил пакет законопроектов, который насчитывает от 30 до 50 документов. Кроме того, партия планирует инициировать рассмотрение вопроса об отмене депутатской неприкосновенности, о чем ранее заявлял Зеленский.

Отметим, что если законопроект об отмене депутатской неприкосновенности будет принят, бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который является фигурантом ряда уголовных дел, будет грозить реальный тюремный срок, несмотря на то, что его партия «Европейская солидарность» прошла в Раду на последних парламентских выборах.

У «Слуги народа» есть все шансы протащить этот законопроект, поскольку связанная с Зеленским партия получила большинство мест в парламенте. Порошенко подозревается в коррупции, превышении полномочий и госизмене. Против бывшего президента возбуждено более 10 уголовных дел.