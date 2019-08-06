Глава Южной Осетии рассказал анекдот про США и нефть

Цхинвал, 6 августа. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал иностранным журналистам анекдот про США и нефть, который наглядно иллюстрирует стремление американцев вмешаться во внутренние дела других стран.

В связи с 11-летием войны в Южной Осетии в Цхинвал приехали журналисты из Китая, Бельгии, Ирана и России. Глава республики, комментируя текущее положение дел в мире, обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела других стран. В частности, Бибилов заявил, что США попытались совершить революции в Никарагуа, Венесуэле, Иране и Гонконге.

Президент Южной Осетии убежден, что американцам не нравятся самостоятельные государства, и они пытаются всеми возможными способами — санкциями, арестами счетов, другими искусственными проблемами — оказать давление.

«Такими точечными методами — дестабилизация обстановки в одном районе, в другом районе, пытаются сделать проблемы, которые потом благополучно хотят решать за столом переговоров, — заметил он. — А зачем нужен стол переговоров, если возможно было эту ситуацию не допустить? Не суйте свой нос, не лезьте».

Среди стран, которые оказались под давлением США, Бибилов видит и Грузию. По его мнению, Грузия находится под внешним управлением Вашингтона. Во время выступления глава Южной Осетии вспомнил анекдот на тему того, как США позиционируют себя в этом мире.