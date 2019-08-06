Памфилова попросила объяснить Соболь, откуда у нее 3,5 млн рублей на проверку подписей

Москва, 6 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова поинтересовалась на заседании, откуда у соратницы скандального блогера Алексея Навального и сотрудницы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь 3,5 млн рублей на проверку подлинности всех подписей.

На заседании ЦИК Памфилова поинтересовалась у представителя Соболь о независимой экспертизе, которая проводила проверку подписей. В ответ она услышала о бюро независимой экспертизы «Версия».

Памфилова объяснила, что есть письма от МВД и от Минюста, которые провели анализ рынка услуг почерковедческих организаций в Москве.

«Средний ценовой показатель: 11 тысяч рублей за первую подпись и по 5 тысяч рублей за каждую следующую. На все подписи Соболь надо было бы 3,5 миллиона рублей. Срок — неделя. Но с электронными копиями подписей организации обычно отказываются работать. Почерковедческие исследования таких записей сложны, в копиях недостаточно признаков. Для заключения нужны оригиналы документов», — поделилась глава ЦИК.

По ее словам, ряд организаций отказались проверять копии документов, а «Версия» проверяла подписи Соболь всего двое суток.

Напомним, Соболь и других сторонников Навального не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за массовой фальсификации подписей. К примеру, у юриста так называемого ФБК из общего количества подписей было обнаружено 725 недостоверных, а это почти 15% от общего числа, хотя законом допустимо 10%. Кроме того, в одной из квартир в Москве полиция нашли «фабрику по рисовке подписей» в ее пользу, а в избирательных листах Соболь были фамилии мертвецов.

Подписи сторонницы Навального на проверку были отданы в бюро независимой экспертизы «Версия», однако никакой информации в специальных предвыборных счетах об этом не было. Как отметила Памфилова, на это необходимо было 3,5 млн рублей. Судя по информации о возбуждении СК РФ уголовного дела в отношении так называемого «ФБК» об отмывании денег, полученных преступным путем, сотрудницей которого Соболь и является, найти средства, причем в кратчайшие сроки, для нее не было проблемой.