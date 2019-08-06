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Оппозиция Зимбабве проведет протесты из-за ухудшения экономики

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Оппозиция Зимбабве проведет протесты из-за ухудшения экономики

Хараре, 6 августа. Оппозиционное движение за демократические перемены (MDC) 16 августа проведет в Зимбабве акцию протеста в связи с экономическим кризисом.

Страна испытывает нехватку иностранной валюты, топлива и хлеба, а также страдает от перебоев в подаче электроэнергии, которые срывают работы по добыче полезных ископаемых.

 «Национальные проблемы являются результатом кризиса управления и легитимности, возникшего главным образом в результате оспариваемых выборов в июле 2018 года», — заявил национальный секретарь MDC Амос Чибая.

По его словам, демонстранты намерены передать в парламент петицию. Заместитель официального представителя MDC Люк Тамборинока добавил, что партия уведомила о митинге полицию и надеется, что стражи правопорядка не будут препятствовать реализации конституционного права жителей Зимбабве на собрание.  

Напомним, что последняя крупная акция протеста проходила в январе этого года, когда в стране резко подорожало топливо. Протесты были подавлены с помощью армии, в результате чего более 10 человек погибли.

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Источник: Reuters
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