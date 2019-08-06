Послу Японии вручили ноту протеста в связи с заявлениями Токио по Курилам

Москва, 6 августа. Москва выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Во вторник посла Японии пригласили в МИД РФ. Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обратил внимание Кодзуки «на неприемлемость «протестов» Токио в связи с действиями Российской Федерации на своей суверенной территории».

Моргулов подчеркнул, что все комментарии Токио по поводу посещения Курил представителями российских властей «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России».

Японскому дипломату вручили ноту «с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами».

Накануне генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что власти Японии выразили протест России из-за учений в районе одного из Курильских островов — Кунашир, который Токио считает своей территорией, передавала «Газета.ру».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 2 августа прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Этот факт также вызвал критику со стороны японских властей, передавал RT.

Позднее на вопрос, взволнован ли кабинет министров протестом Японии из-за посещения Курил, премьер ответил «конечно, нет». По мнению Медведева, Курильские острова, входящие в состав Сахалинской области, являются субъектом Российской Федерации, поэтому проблем по поводу их посещения возникать не может.