Санкт-Петербург, 6 августа. Организаторы петербургского митинга в поддержку так называемых «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы обещали денежное вознаграждение за участие в акции.

Организатором митинга, который состоялся 3 августа на площади у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, выступил активист Красимир Врански. Для организации митинга Врански создал тематический чат в социальной сети «ВКонтакте». В этом чате Врански обещал денежное вознаграждение за участие в акции. При этом в случае задержания на митинге, сумма вознаграждения увеличивалась в пять раз.

Кроме того, активист обещал бонус в размере 500 рублей за каждого приведенного с собой человека. Информация об этом была опубликована на страницах сообщества «Наш дом – Невский Район». Кроме того, на странице сообщества была опубликована видеозапись с содержанием чата, а также скриншоты переписки в нем.

Кроме того, организатор опубликовал инструкцию, в которой рассказывалось, как надо себя вести на митинге. Участникам акции рекомендовалось не провоцировать сотрудников полиции, а также избегать экстремистских лозунгов. Кроме того, организаторы настоятельно просили не брать с собой рюкзаки, а также колющие и режущие предметы.

При этом Врански отмечал, что все необходимое «будет находиться за сценой» во время проведения акции. Что именно имел в виду активист, он не уточнил. Несмотря на возможность получить вознаграждение за участие в митинге у Финляндского вокзала, акция собрала не более тысячи человек, передает «ПолитЭксперт».

Претендующий на губернаторское кресло Врански решил начать свою политическую карьеру с подкупа избирателей. Подобный подход свидетельствует о его коррупционной приверженности, что может негативно отразиться на жизни жителей Петербурга, если Врански получит место во власти.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся несанкционированный митинг, организованный «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального. Главными организаторами незаконной акции стали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие сторонники Навального.

Поводом для проведения несогласованной акции стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать так называемых «оппозиционеров» кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за многочисленных фальсификаций и подделки избирательных документов.

По данным Мосизбиркома в подписных листах «независимых кандидатов» было обнаружено большое количество поддельных подписей. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах всех «оппозиционеров» были обнаружены «мертвые души». Кроме того, в конце июня сотрудники полиции обнаружили в Москве подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других независимых кандидатов из команды Навального.