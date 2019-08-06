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«Зенит» ищет замену Ивановичу

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«Зенит» ищет замену Ивановичу

Санкт-Петербург, 6 августа. Петербургский футбольный клуб «Зенит» занимается поиском центрального защитника. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, футболист обороны в будущем должен будет заменить в стартовом составе Бранислава Ивановича. Сообщается, что в рамках поисков рассматриваются различные варианты: как российские, так и зарубежные. Также не исключён вариант, при котором место 35-летнего серба займет Эмануэль Маммана, перспективы которого в «Зените» остаются под вопросом: аргентинец хочет регулярно играть, однако пока не проходит в состав.

Сообщается, что тренерский штаб планирует дать ему шанс в текущем сезоне. Однако не исключен вариант, при котором Маммана покинет клуб, если по нему поступит серьезное предложение.

Напомним, Иванович перешел в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» на правах свободного агента. Он провел 95 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. В текущем сезоне на его счету 5 встреч, все без замен. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает летом следующего года.

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