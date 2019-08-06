Лауреат Пулитцеровской и Нобелевской премий Тони Моррисон умерла в США

Вашингтон, 6 августа. Умерла лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий писательница Тони Моррисон.

Как сообщает «Газета.ру», американской писательнице было 88 лет. О смерти сообщил ее друг. На данный момент причину смерти писательницы не называют.

Настоящее имя писательницы — Хлоя Арделия Уоффорд. Она родилась 18 февраля 1931 года в США. В студенческие годы взяла себе псевдоним Тони Моррисон. В разное время работала преподавателем и редактором.

В 1988 году она стала лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Возлюбленная» (Beloved). Позднее ее работы принесли ей Нобелевскую премию по литературе. Моррисон стала первой темнокожей писательницей, удостоенной престижной премии.

Во вторник стало известно, что шансонье Вилли Токарева похоронят 7 августа. Певец скончался 4 августа в больнице в Москве на 85-м году жизни. Последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

Однако позднее близкий друг музыканта Николай Тамразов сообщил телеканалу «360», что дату похорон певца могут перенести. По его словам, до сих пор ничего не известно о похоронах и месте прощания. Тамразов также отметил, что обязательно пойдет попрощаться с шансонье, так как общался с ним на протяжении многих лет.

Замглавы комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов ранее сообщил, что столичные власти готовы поддержать идею увековечить память о Токареве. По его словам, комиссия готова обсудить различные варианты, к примеру, установление памятной таблички.