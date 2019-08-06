Военные самолеты сбросили почти 300 тонн воды в районе военного склада под Ачинском

Москва, 6 августа. Военно-транспортные самолеты министерства обороны России Ил-76 совершили семь вылетов и сбросили 294 тонны воды для проливки территории в районе горящего военного склада под Ачинском. Такую информацию во вторник распространило министерство обороны РФ.

Сообщается, что транспортники разливали воду веерным путем, по очереди сменяя друг друга. По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, пожар на складе планируется полностью ликвидировать до конца дня. В тушении огня участвуют 10 самолетов и вертолеты.

Напомним, что пожар на военном складе, где хранятся артиллерийские боеприпасы, произошел в понедельник. Объект расположен в пяти километрах от села Каменка Красноярского края. В регионе была проведена эвакуация населения.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, возгорание на военном складе произошло во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Причина пожара на данный момент остается неизвестной. Отметим, что в результате происшествия один человек погиб, восемь пострадали.