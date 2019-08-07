Красноярец проехал 450 км, чтобы собрать деньги на новую коляску

36-летний житель Красноярска Виктор Сибирин после несчастного случая оказался прикован к инвалидному креслу, и, вместо того чтобы опустить руки, мужчина решил кардинально изменить жизнь. Теперь он не только профессиональный спортсмен, но и герой своего города. Этим летом он преодолел 450 километров, самостоятельно проехав их на инвалидной коляске, чтобы доказать себе и окружающим — нет ничего невозможного. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Зимой 2010 года неловкое движение на скользкой дороге привело Виктора Сибирина к многочисленным операциям на позвоночнике, в итоге мужчина потерял способность ходить. Для него это стало новым жизненным этапом. Мужчина начал вести активный образ жизни. Теперь, кроме работы и семьи, он проводит свободное время в спортзале и на различных соревнованиях. А этим летом отважился на невероятный эксперимент.

Осенью прошлого года герой публикации задался целью проехать на инвалидной коляске маршрут Ачинск — Абакан. Для воплощения идеи ему понадобилось восемь месяцев интенсивных тренировок по три-пять часов пять дней в неделю. Благодаря им, мужчина смог проехать 450 километров пути за 12,5 дней, полагаясь только на свои руки и выносливость. Ведь маршрут его следования пролегал далеко не по благоустроенным и приспособленным для передвижения маломобильных путников дорогам.

«Моей главной целью было не собрать деньги, а проехать на своих руках это расстояние. Все остальное — собрать деньги на коляску, показать людям, что это возможно, — второстепенные задачи, — пояснил ФАН Виктор Сибирин. — Я выбрал максимально сложный маршрут, с большим количеством гор: Ачинск, Ужур, Копьево, Боград, Абакан. И, помимо этого, смог также исследовать доступную среду. К своему удивлению, могу отметить, что лучше всего доступная среда создана в Копьево».

«Второстепенной целью» Виктор называет сбор средств на удобную инвалидную коляску, которая человеку, потерявшему способность ходить, полностью заменила ноги.

«Я хочу коляску, которая будет полностью приспособлена под меня. Цена вопроса — 300 тысяч. К моему удивлению, удалось собрать треть от этой суммы. Хотя, отправляясь в путешествие, я едва ли мог представить, что мне удастся собрать хотя бы 20 тысяч рублей», — отметил собеседник агентства.

Чтобы понимать, что такое коляска для неходячего человека, Виктор предлагает представить себя в разной обуви, в которой нас бы отправили бежать марафон без возможности сойти с дистанции.

«Например, размер ноги у вас 38, но на одной ноге — удобный спортивный кроссовок, но на пару размеров больше, а на другой — узкая и на пару размеров меньше туфля на высоком каблуке. Вот сейчас именно на такой коляске и езжу, а на новой я буду чувствовать себя как в качественной, подобранной под мою ногу обуви, — пояснил он. — Новая коляска также будет работать от ручного привода и навряд ли будет внешне отличаться от той, что у меня есть на данный момент, но по ощущениям они будут абсолютно разными».

Несмотря на возможность Виктора передвигаться только на коляске, ему это не мешает достигать высоких результатов в спорте. На данный момент он чемпион Красноярского края по бадминтону, состоит в сборной края по керлингу, занимается штангой, бегом на колясках, и это еще не все его увлечения.

«После падения на лед у меня было 14 операций на позвоночнике. Только благодаря спорту и жене я смог стать тем, кто я есть, а благодаря супруге — вообще быть, — подытожил герой публикации. — Через десять дней после своего путешествия я принял участие в суточном соревновании в Саяногорске, где побил рекорд стадиона, откатав за сутки 120 километров 400 метров».

К слову, у Виктора есть возможность вернуть способность ходить, но для этого нужен специалист узкого профиля, которого в его родном городе не найти, а те, кто могут ему помочь, требуют намного больше средств, чем новая коляска.