«Спартак» хочет обменять Мельгарехо и Джано на Коновалова

Москва, 6 августа. Московский «Спартак» рассматривает вариант обмена полузащитников Лоренцо Мельгарехо и Джано Ананидзе на футболиста «Рубина» Игоря Коновалова, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, красно-белые готовы отпустить обоих футболистов в казанский клуб, который уже обозначил свой интерес к Мельгарехо. Однако казанцев отпугивает высокая зарплата обоих потенциальных новобранцев. Кроме того, на Коновалова есть спрос со стороны ряда других российских команд.

«Спартак» после четырех туров набрал 5 очков и располагается на 11-м месте. «Рубин» занимает пятую строчку, в активе казанцев 7 набранных баллов.

Коновалов провел в текущем сезоне все четыре матча без замен. Мельгарехо в текущем сезоне не появлялся на поле. Ананидзе появлялся в составе «Спартака» трижды, однако ни разу не провел полный матч.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется полузащитником «Аугсбурга» Рани Хедирой. Его рассматривают в качестве замены бразильцу Фернандо, ушедшему в китайский «Бэйцзинь Гоань».