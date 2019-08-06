Спецпредставитель США по Украине в третий раз попросил о встрече с Сурковым

Киев, 6 августа. Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз направил запрос на проведение встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом сообщил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, Волкер в третий раз направил официальный запрос на проведение встречи с Владиславом Сурковым.

«На этот раз он просит о встрече в конце августа в Москве. Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются», — пояснил Чеснаков.

Стоит отметить, что после президентских выборов на Украине Курт Волкер провел ряд встреч с украинскими политиками, чтобы понять позицию новых властей по ключевым вопросам. Волкер пытался понять, какую тактику выберет новый украинский президент Владимир Зеленский на переговорах по урегулированию гражданской войны на Украине.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых действий на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей, еще девять тысяч получили тяжелые ранения.