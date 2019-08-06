Медики рассказали, о каких болезнях свидетельствует шум в ушах

Москва, 6 августа. Постоянный шум в ушах нельзя игнорировать, он может быть признаком нескольких заболеваний. Медики заявили, что учащение симптома может свидетельствовать об угрозе здоровью.

Шум в ушах может стать признаком воспалительного процесса в организме. Чаще всего появление симптома связано с попаданием воды или посторонних предметов в органы слуха.

Также появление шума в ушах может служить признаком аденоидов и ушных пробок. При появлении такого симптома лучше всего обратиться к ЛОРу. Врач поставит диагноз и выберет подходящее лечение.

Кроме того, сопровождаться шумом в ушах могут и заболевания сосудов. Чаще всего такой симптом появляется у людей, подверженных атеросклерозу и гипертонии. Появление симптома является поводом заподозрить высокое артериальное давление.

Однако еще одной причиной такого симптома является остеохондроз шейного отдела позвоночника. Если вовремя не обнаружить заболевание, оно может привести к серьезным последствиям: сказаться на работе нервных окончаний и кровообращении и даже нанести вред работе мозга. Избавиться от остеохондроза помогут сеансы лечебного массажа и снижение стресса.

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