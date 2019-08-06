СК РФ возбудил дело против супругов, пришедших на незаконный митинг с младенцем

Москва, 6 августа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против супружеской пары, которая пришла на незаконный митинг оппозиции в Москве вместе с годовалым сыном и передали ребенка знакомому.

Дело возбуждено по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ожидается, что в ближайшее время супруги будут вызваны на допрос, сообщает Mash.

Они принимали участие в несанкционированном митинге, который состоялся в российской столице 27 июля в поддержку кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Некоторые участники акции начали швыряться в полицию бутылками с водой и распылять слезоточивый газ, в результате чего трое служителей правопорядка пострадали.

В результате 88 манифестантов получили административные аресты на трое суток и больше, 332 отделались штрафами в размере от 10 тыс. рублей, а еще двое — обязательными работами.

3 августа оппозиция вновь провела незаконный митинг, который также закончился стычкой с полицией. Стражи правопорядка задержали около 300 человек, среди которых оказалась Любовь Соболь — один из организаторов акции.

Она начала созывать москвичей на несогласованный митинг после того, как ей отказали в регистрации из-за массовой подделки подписей. Процент «брака» составил практически 15% от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли фамилии мертвых людей, а в одной из московской квартир — настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.