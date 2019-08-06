Коломойский раскрыл содержание переписки с Зеленским

Киев, 6 августа. Украинский олигарх Игорь Коломойский раскрыл содержание переписки с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Коломойского, они обмениваются с главой Украины шутками.

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — рассказал олигарх в интервью РБК.

По словам Коломойского, недавно он отправил украинскому президенту фрагмент из советского киножурнала «Фитиль». Бизнесмен добавил, что ему редко удается созвониться с Зеленским, сейчас у президента Украины много дел. После инаугурации Коломойский виделся с Зеленским один раз, рассказал собеседник.

«Сейчас созваниваемся очень редко, потому что у него куча дел, человек попал с корабля на бал», — отметил Коломойский.

Олигарх рассказал, что до избрания Зеленского президентом Украины им удавалось общаться по телефону раз в две недели, а встречаться — раз в два месяца.

Кроме того, Коломойский назвал имена основных кандидатов на пост премьер-министра страны. По его словам, на пост председателя правительства Украины главными претендентами являются заместитель главы офиса президента государства по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.