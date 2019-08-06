Митрохину вновь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Москва, 6 августа. Окружная избирательная комиссия повторно отказала члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за подделки документов.

Окружная избирательная комиссия признала действительными 489 подписей Митрохина, которые ранее считались бракованными. Таким образом, достоверными у кандидата в депутаты Мосгордумы считается 4451 документ. Председатель окружной комиссии Ирина Вялых констатировала, что этого все равно не достаточно для регистрации члена партии «Яблоко» на выборы. Митрохину вновь отказали в участии в них.

На прошлой неделе Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму. Окружную комиссию обязали перепроверить документы кандидата и пересмотреть при необходимости решение.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Основной причиной отказа кандидатам на выборы в Мосгордуму стали поддельные документы и так называемые «мертвые души». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее отметил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были найдены почти 340 «мертвых душ».

В регистрации получили отказ все соратники блогера Алексея Навального, включая его правую руку Любовь Соболь. О махинациях в их рядах стало известно еще во время подписной кампании, когда правоохранительные органы обнаружили целую «фабрику» по производству поддельных документов в одной из столичных квартир.