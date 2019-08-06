Спаривающиеся ежи не дают спать жителям Германии

Берлин, 6 августа. Жители Германии массово жалуются в полицию на спаривающихся ежей, которые нарушают ночной покой немцев.

Каждую ночь немцы обрывают телефоны полиции и служб спасения из-за пугающих криков, которые издают спаривающиеся ежи. При этом данная проблема приобрела национальные масштабы, получив свой хештег #igelsex, что переводится как «секс ежей», передает газета Daily Mail.

Наиболее сложная ситуация зафиксирована в баварском городе Аугсбург. Каждую ночь в полицию Аугсбурга поступают сообщения от местных жителей, которые массово жалуются на невыносимый шум, который сопровождает любовные утехи ежей. Аналогичная ситуация сложилась в городе Каменц в Саксонии.

В издании Der Spiegel отметили, что ежи часами могут шипеть, скулить и даже кричать во время своих брачных ритуалов. Специалисты отмечают, что сезон спаривания ежей продолжается с апреля до сентября. При этом ежи могут спариваться часами, издавая весьма громкие звуки. Эксперты отмечают, что главным источником шума являются самцы, а также призывают не беспокоить животных во время брачных игр.

Стоит отметить, что в начале августа американском обществе вспыхнула дискуссия по поводу санитарной ситуации в крупных городах США. Начало дискуссии положил президент США Дональд Трамп назвавший город Балтимор «отвратительной помойкой, кишащей крысами и грызунами».

Жители Балтимора подтвердили слова Трампа, отметив, что по городу бегают крысы «размером с кошку», которые практических полностью «захватили» мегаполис.