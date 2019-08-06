Посол США в Москве подал в отставку

Москва, 6 августа. Посол США в Москве Джон Хантсман направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу письмо с просьбой об отставке.

«Американское гражданство является привилегией, и я считаю, что моя основная ответственность — это служение своей страны. В этой связи я горжусь оказанным вами доверием, когда вы назначили меня американским послом в России в тяжелый для двусторонних отношений период», — говорится в письме.

Как сообщает газета Salt Lake Tribune, причиной отставки Хантсмана стало его желание баллотироваться на пост губернатора штата Юты. Политик добавил, что вернуться в Штаты после двух лет, проведенных в Москве, было его личным желанием и желанием его семьи. Ожидается, что посол официально оставит свой пост 3 октября.

Напомним, что Хантсман возглавил американское посольство в России 3 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Джона Теффта. На время работы обоих дипломатов пришелся очередной кризис в российско-американских отношениях, наметившийся после госпереворота на Украине в 2014 году.