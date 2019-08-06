Путин объяснил, почему восстановительные работы в Приангарье могут отстать от графика

Москва, 6 августа. Восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика из-за второй волны паводка, но все запланированное в обязательном порядке достроят. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин.

Путин на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, объяснил, что в настоящее время идет процесс налаживания системной работы, могут быть сдвинуты сроки ее выполнения.

«В любом случае, все будет достроено», — уверил он.

Глава российского государства напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, именно поэтому и был смещен график работ. Путин, говоря о восстановлении города Тулун, отметил, что там, где территории являются подтопляемыми, строить не нужно. По словам лидера РФ, строительство будет вестись в безопасных местах.

Напомним, в Приангарье был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Жертвами природной стихии стали 25 человек, еще семеро местных жителей числятся пропавшими, 39 тысяч человек пострадали. Повреждено или разрушено 11 тысяч домов, 22 автомобильных моста и 49 дорог.