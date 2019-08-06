Донбасс сегодня: солдаты ВСУ саботируют приказы, «освободители» мародерствуют в городах

Донбасс, 6 августа. Школа в ДНР попала под огонь украинской армии, есть повреждения. Бригада ВСУ готовится на выход из зоны ООС и полностью перестала выполнять приказы командования. Украинские военные вырезают предприятия региона на металл, военная полиция их покрывает. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска на Горловском направлении совершили обстрел общеобразовательной школы №30 в поселке шахты 6/7, сообщает донецкое представительство в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Удар был совершен из крупнокалиберных пулеметов, в результате чего повреждено остекление учебного учреждения.

Кроме того, в Горловке повреждения получили три жилых дома и хозяйственная постройка. Стрелковое оружие также применялось украинскими силовиками на Мариупольском направлении.

Киев не спешит приступать к ремонту моста у Станицы Луганской

В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано. В то же время украинская сторона продолжает обвинять луганчан в нарушении перемирия и препятствовании началу подготовительных работ для восстановления моста у Станицы Луганской. Таким образом, полагают в оборонном ведомстве ЛНР, Киев пытается всячески замедлить начало разминирования местности с подконтрольной украинской армии стороны.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что луганским саперам ничего не мешает выполнять достигнутые договоренности. Это демонстрируется на практике, ведь за прошедшие четыре дня специалисты министерства по чрезвычайным ситуациям республики уже выявили и обезвредили более 50 боеприпасов и взрывоопасных предметов в района моста.

Киев же мотивирует свои проволочки мнимой угрозой, которая якобы присутствует для украинских специалистов по разминированию. Странно, ведь, повторимся, луганчанам ничего не мешает выполнять взятые на себя обязательства.

«Защитники» Украины мародерствуют в подконтрольных городах

Как стало известно из сообщения военного спикера ДНР майора Даниила Безсонова, украинские военные используют перемирие не только для перегруппировки сил и средств и наращивания боевой мощи. Отдельно взятые части Вооруженных сил Украины мародерствуют на предприятиях подконтрольных им населенных пунктов.

К примеру, военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ промышленными масштабами вырезают шахту Бутовка-Донецкая в Авдеевке на металл и разворовывают на оборудование предприятия. Как сообщает Безсонов, целые подразделения бригады задействованы в процессе вывоза металлолома, а координирует «защитников» замкомбрига по тыловому обеспечению.

Показательно, что прибывшая после многочисленных жалоб местных жителей и работников шахты комиссия Военной службы правопорядка ВСУ не усмотрела состава преступления в действиях военнослужащих. После отъезда комиссии временно затихшие «освободители» возобновили вывоз шахты по частям с новой силой. При этом задействуется девять бригадных военных грузовиков, сообщают источники военных ДНР с территории противника.

Пьяные военные ВСУ совершают преступления против мирных граждан

Не радует ситуация и в зоне ответственности армии ЛНР. На некоторых участках линии соприкосновения, где «оборону» держат части 14-й бригады ВСУ, зафиксирован рост количества преступлений военнослужащих в отношении местного населения, сообщает Иван Филипоненко.

Ситуация достигла тех масштабов, что в бригаду прибыла специальная комиссия из штаба Операции объединенных сил, которая выяснила, что основными причинами возросшего числа преступлений являются постоянное пьянство и наркомания среди военнослужащих.

Результатом проверки стало направление в подразделения бригады групп наркологов и психологов для проведения профилактических работ. Хотя вряд ли профилактика остановит личный состав от постоянных попоек и употребления наркотиков.

Бригада ВСУ перестала выполнять приказы командования

Еще одна «пьяная бригада» украинской армии готовится к убытию в место постоянной дислокации, и солдаты настолько расслабились, что решили полностью игнорировать приказы командиров. Военный спикер ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что подразделения 54-й механизированной бригады ВСУ практически круглосуточно находятся в состоянии алкогольного опьянения в предвкушении скорого убытия домой.

На данный момент, судя по информации офицера, соединение находится в абсолютно не боеготовом состоянии, а солдаты отказываются выполнять приказы командования, мотивируя это «чемоданным настроением».