«ВКонтакте» проведет эксперимент с отключением счетчика лайков

Санкт-Петербург, 6 августа. Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать отключение счетчика лайков и репостов под постами в ленте новостей. Об этом во вторник сообщил директор по росту и исследованиям ВК Андрей Законов.

По его словам, изначально лайки были средством коммуникации между людьми, однако со временем они превратились в «мерило качество контента», сообщает телеканал 360.

«В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей», — отметил Законов.

Отметим, что «ВКонтакте» стал не первой социальной сетью, которая обратила внимание на лайки. Ранее Instagram начал скрывать лайки в Австралии, Бразилии, Италии и ряде других стран. Узнать, сколько человек положительно оценили пост в Instagram может только автор аккаунта. Кроме того, Instagram всерьез взялся за борьбу с автоматической накруткой лайков. Все аккаунты, уличенные в подобном нечестном продвижении, будут зачищены от последствия действия ботов.

Ранее сообщалось, что техническая команда «ВКонтакте» начала разрабатывать метод распознавания фейковых новостей. В компании отметили, что пользователи соцсети хотят как можно реже встречать посты, которые вводят в заблуждение. Кроме того, на платформе запрещена реклама, которая могла бы продвигать опасную информацию, отметили в пресс-службе социальной сети.