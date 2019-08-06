Экс-депутат Рады раскрыл «жуткие факты» о дезертирах ВСУ

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о вагонах и озерах трупов украинских военнослужащих, которые обнаруживали в 2014-2015 годах в Донбассе. На своих страницах в соцсетях политик опубликовал показания людей, сталкивавшихся со страшными находками.

Депутат Верховной рады V созыва опубликовал в Facebook и на YouTube запись разговора с украинскими железнодорожниками, которые рассказали, что видели в 2014-2015 годах вагон с трупами военнослужащих Вооруженных сил Украины. Было это в поселке Горное Попаснянского района Луганской области.

«Месяца полтора-два вагон стоял. Потом парни залезли, а вагон полон трупов. Никто не хотел с ним связываться. Отправили на Харьков. На мясокомбинат, на клей или еще куда-то. Куда их девать? Каждый день умирали сотнями», — рассказывает на записи мужчина, приправляя свою эмоциональную речь отборными матерными словами.

На той же записи другой мужской голос поведал, что его знакомые примерно в то же время поехали купаться на Голубые озера в районе поселка Щурово Донецкой области. Один из них дайвингом занимался, погрузился и тут же вынырнул, выбежав из воды как ошпаренный.

«Трупы как столбы стояли, привязанные. Это дезертиры все, кто же еще?» — говорит мужчина на аудиозаписи.

Алексей Журавко назвал эти свидетельства «жуткими фактами замыливания глаз общественности о количестве погибших на юго-востоке Украины украинских солдат».

«Хотите — верьте, хотите — нет. Дело каждого. [Главный военный прокурор Украины Анатолий] Матиос заявил, что дезертировало 33 798 человек, а сколько из них реально дезертировало? А сколько записали в дезертиры, а они фактически погибли? Руководители их записали в дезертиры, чтобы «опорочить их честь и достоинство» перед родственниками и не признавать реальную цифру потерь. Украинские матери и отцы! Я рекомендую именно вам послушать эту короткую запись. Делайте выводы сами — отправлять ли вам дальше своих детей на эту бойню или нет. Вам не хватило кровавого Петра? Думаю, мы еще много узнаем, только от этого вам легче не станет», — написал в Facebook Журавко.

В комментарии Федеральному агентству новостей политик пояснил, что запись сделал украинский журналист втайне от своих собеседников — железнодорожников.

«Когда они ему начали это все рассказывать, он включил в кармане диктофон. Конечно, имен я раскрыть не могу, потому что это опасно. Но перед тем, как публиковать запись, я поговорил с жителями указанных железнодорожниками районов Донбасса. И они подтвердили, что подобные ужасы были. Рассказали еще, что были такие общие могилы, куда сваливали тела погибших ВСУшников, а собаки растаскивали эту мертвечину. И об этом мне рассказали несколько человек с Донетчины и с Луганщины. Думаю, когда война в Донбассе закончится, мы узнаем и не такие ужасы», — сказал Алексей Журавко.

Пользователям соцсетей, которые под публикацией разговора о вагонах и озерах трупов украинских солдат задавали вопросы, почему родители погибших не искали своих детей, Журавко ответил следующее.